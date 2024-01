David Benioff i D.B. Weiss, twórcy ikonicznego hitu HBO pt. „Gra o tron”, prezentują swój najnowszy serial. „Problem trzech ciał” to projekt SF zrealizowany dla Netfliksa, którym duet ma szansę przywrócić sobie dobry wizerunek - fani wciąż jeszcze nie mogą im wybaczyć tego, co twórcy zrobili z ostatnimi sezonami adaptacji prozy Martina. Pełny zwiastun nadciągającego tytułu sugeruje jednak, że jest na co czekać.