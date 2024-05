No to mamy polskiego „Reachera”. „Prosta sprawa” to serial, jakiego potrzebowałem

„Prosta sprawa” w reżyserii Cypriana T. Oleckiego to adaptacja powieści Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. Wydana w 2020 r. powieść otworzyła nowy cykl pt. Bezimienny. Jak nietrudno się domyślić, nigdy nie poznajemy prawdziwego nazwiska głównego bohatera, w którego w serialu Canal+ wcielił się Mateusz Damięcki. I wyszło mu to świetnie. Nie tylko imponująco poszerzył bary i obwód łapska - przede wszystkim zadbał o brawurowy, udany na każdej płaszczyźnie występ, doskonale dopasowany do nastroju całości. W „Prostej sprawie” dystans i pozorny chłód równoważy ironią czy nieoczekiwanie dowcipnymi one linerami, a w świetnie zrealizowanych sekwencjach potyczek porusza się szybko, sprawnie, wiarygodnie. I naprawdę trudno oderwać od niego wzrok.



A cóż ten jego bezimienny bohater ma do roboty? Trochę się tego uzbierało - nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale wszystko zaczyna się od jego przyjazdu do Kotliny Jeleniogórskiej. Tam chce oddać 200 zł długu swojemu dawnemu przyjacielowi, Prostemu. Na miejscu okazuje się jednak, że druh zaginął, a co więcej jest też poszukiwany przez lokalnych gangsterów i ich bossa (w którego wciela się bezbłędnie diaboliczny Piotr Adamczyk). Bezimienny będzie zatem musiał trochę pobrudzić sobie ręce.