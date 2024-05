A co z Lady Whistledown? Przecież to właśnie ona wiedzie prym w najnowszym sezonie. Ujmę to w ten sposób, nie ma ona łatwo. Jeżeli wcześniej odczuwaliście współczucie, żal lub nawet złość w związku z tym, jak dziewczyna jest traktowana przez innych członków socjety, to teraz w niektórych momentach będziecie wręcz wściekli. Przez cały czas obserwujemy na ekranie, jak Penelope walczy o swoje szczęście. W końcu chce wyrażać prawdziwą siebie nie tylko na kartkach papieru. Stawia własne samopoczucie na pierwszym miejscu. I co? Cały świat jest przeciwko niej. Niektóre sceny, w których jest ona nękana przez inne kobiety, potrafią zaboleć.



Nic nie może iść po jej myśli w świecie, gdzie każde potknięcie jest bacznie obserwowane, a niekonwencjonalne zachowania są szeroko omawiane tzw. głośnym szeptem, aby osoba obgadywana dokładnie wiedziała, że to właśnie o nią chodzi. Na szczęście zakończenie sugeruje, że Penelope w końcu dostała szansę na spełnienie oraz szczerą miłość. W tym miejscu warto zaznaczyć, że 3. sezon serialu został podzielony na dwie części. Aktualnie możemy zapoznać się z pierwszą, a na kontynuację trzeba czekać do czerwca bieżącego roku. To oznacza, że jeszcze wszystko może obrócić się o 180 stopni. Być może, aczkolwiek i tak jestem w szoku, że twórcy nie zdecydowali się na klasyczny cliffhanger. Od razu oddali w ręce widzów to, czego tak bardzo oczekiwali. Osobiście wyczuwam tutaj lekki podstęp, ale o tym, czy miałam rację, przekonam się dopiero za miesiąc. Zatem czy warto wrócić do świata „Bridgertonów” w trzecim sezonie? Zdecydowanie tak, ponieważ jeszcze może nas bardzo zaskoczyć.