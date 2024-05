„Reacher” rozkochał w sobie subskrybentów Prime Video - serial adaptujący prozę Lee Childa to idealnie zbalansowana mieszanka bezkompromisowej akcji, humoru i thrillera. Charakterystyczny ton produkcji jest dość unikalny, ale fakt, że mimo całej tej brutalności i tematycznej powagi jednocześnie nie traktuje się do końca poważnie, raz po raz mrugając okiem do fanów kina sensacyjnego lat 90., ewidentnie przypadł odbiorcom do gustu.



Za nami dwie ciepło przyjęte serie. A co z sezonem 3.?