Ten film przetarga was emocjonalnie. Jest tylko dla dorosłych

Sachs każe nam podążać za człowiekiem, którego nie da się lubić. Tomas zachowuje się bowiem jak duże dziecko - przerośnięty, rozwydrzony bachor. Jest egocentryczny i podejmuje nieracjonalne decyzje. Wcielający się w niego Franz Rogowski obdarza go jednak takim urokiem, że wcale to nie przeszkadza. Aktor gra swojego bohatera tak, żebyśmy mogli pokochać go nienawidzić, a czasami nawet z czystym sumieniem się z niego pośmiać. Chociaż oczywiście błyszczy na ekranie, show i tak kradnie znana z "Życia Adeli" Adele Exarchopoulos. Jej Agatha to rozdarta emocjonalnie kobieta. Ofiara wzbudzająca sympatię i współczucie.



"Przejścia" to film dla tych, którzy cenią sobie klimat. Narracja jest co prawda nieśpieszna, a od pewnego momentu przewidywalna, ale reżyser cały czas pozwala nam tu rozsmakowywać się atmosferą swojej opowieści. To produkcja bardzo wysmakowana wizualnie. Kamera Josee Deshaiesa lubi przyglądać się bohaterom, jakby studiowała ich emocje, próbując ująć to, co najbardziej efemeryczne. Ta opowieść zbudowana jest bowiem z ulotnych chwil i towarzyszącej im aurze.



"Przejścia" obejrzycie na Nowe Horyzonty VOD, Rakuten TV, Premiery CANAL+, Player i MojeeKino.