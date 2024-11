Użytkownicy Amazona pokochali ten brutalny horror. Niespodziewanie stał się hitem Prime Video

"Puchatek: Krew i miód" to była horrorowa sensacja zeszłego roku. Zrealizowany za zaledwie 100 tys. dol. (tyle co nic) zarobił na całym świecie jakieś 7,7 mln. No nie ma tutaj dyskusji - był to hit. Wszelkie niedociągnięcia (a było ich zbyt dużo, żeby tu wymieniać) nadrabiał brakiem pretensji i wykręconymi krwawymi atrakcjami. Okazał się idealny dla każdego fana kina grozy, który poszukiwałby głupiej, bezmyślnej, acz brutalnej rozrywki.