Jesienna chandra, listopadowe doły? Nowiutki film na Prime Video sprawi, że poczujecie się wspaniale

My Old Ass to kolejny autorski coming of age, jakich w ostatnich latach powstaje niemało. I dobrze, bo to właśnie w kinie niezależnym ten nurt doczekał się najbardziej wartościowych eksploatacji. Nowy obraz Park jest tego najnowszym przykładem. Reżyserka raz jeszcze tchnęła życie w gatunek, który - biorąc pod uwagę mnogość obrazów - należy nieustannie odświeżać, by nie dołączyć do grona twórców powtarzalnych.