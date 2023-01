Nie pamiętam tak ekstremalnego roku w polskich kinach. Było ostro, a będzie jeszcze lepiej

Co prawda "Vortex" to the best of formalnych zabaw reżysera. Split screenem wprowadza dysonans i raz po raz kąpie świat przedstawiony w jaskrawych barwach. W tym obrazku coś jednak nie gra. Film dedykowany jest tym, "których umysły zapadły się wcześniej niż serce". Tutaj nie ma pięknych i młodych w pełni sił. Bohaterowie nie zostają sprowadzeni do sumy niskich popędów – chęci zemsty, wściekłości, czy hedonistycznych pragnień. To produkcja zbudowana z powidoków dotychczasowej twórczości Noego. On zmusza nas tu do obcowania ze starymi ciałami – pomarszczonymi, zmęczonymi, wytartymi. Pokazuje to, co dla głównego nurtu jest tematem tabu. Może i nie prowokuje tak bardzo jak Michael Haneke w "Miłości", ale widza też nie oszczędza.