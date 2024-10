Quentin Tarantino docenił nowego "Jokera". "Mówi im wszystkim: pie*rzyć was"

Myślałem, że to będzie intelektualne ćwiczenie na odległość, które ostatecznie nie zadziała jak film, ale docenię ten obraz za to, czym jest. A jestem wystarczająco nihilistyczny, żeby cieszyć się filmem, który nie działa jak film lub który jest w pewnym stopniu gigantycznym bałaganem. Ostatecznie nie było to dla mnie intelektualne ćwiczenie - naprawdę się wciągnąłem. Naprawdę podobały mi się sekwencje muzyczne, a im bardziej banalne były te piosenki, tym były lepsze. Słuchałem tekstu "For Once in My Life" w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie robiłem