Wyniki nowego "Jokera" to nieśmieszny żart. Są rozczarowujące

Jeszcze przed premierą "Jokera 2" reżyser Todd Phillips mówił, że na tym filmie kończy swoją przygodę z DC. Powiedział bowiem wszystko, co miał w temacie do powiedzenia. Mogło się to wtedy wydawać czczym gadaniem, bo przecież jakby produkcja okazała się hitem, to Warner Bros. pokaźnym czekiem mogłoby go zmusić do powrotu do Gotham w kolejnej odsłonie serii. Przy tych wynikach możemy jednak już spokojnie założyć, że trójki nie będzie.



