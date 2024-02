„Joker 2” znacznie droższy od swojego poprzednika. Ogromny budżet został ujawniony

Premiera „Jokera 2” z Joaquinem Phoeniksem to jedno z najbardziej wyczekiwanych kinowych wydarzeń tego roku. Aktor swoją rolą ekscentrycznego psychopaty z kryzysem tożsamości spolaryzował widownię. Jedni mówili, że to najlepsza artystyczna kreacja, jaką można było oglądać w kinie w ostatnich latach. Druzy z kolei mieli do tej wersji Jokera wiele zastrzeżeń. Bez względu na wcześniejsze wrażenia „Joker: Folie à deux” doczeka się światowej premiery już 2 października 2024 roku. Co ciekawe, jest droższy od swojego poprzednika. Budżet produkcji jest ogromny.