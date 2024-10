Aktor z "Listów do M." usłyszał wyrok. Za nękanie pracownika trafi do więzienia

Rafał I., aktor i celebryta, który pojawił się w popularnych polskich produkcjach, takich jak "Listy do M.", "Underdog" czy "365 dni" stanął przed sądem. Mężczyzna usłyszał zarzut nękania i zastraszania swojego byłego pracownika, za co Sąd Okręgowy w Suwałkach skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Sprawę skomentował Tomasz Oświeciński.