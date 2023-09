Wraca najlepsza liga świata. Obejrzysz ją tylko na kanałach Polsat Sport Premium, także online w Polsat Box Go

To ostatnie rozgrywki w dobrze znanej formie, czyli z fazą grupową, w której bierze udział 32 drużyny i pucharową z 16 drużynami. Od przyszłego sezonu w Lidze Mistrzów weźmie udział 36 drużyn, które w ramach jednej tabeli zostaną podzielone na 4 dywizje po 9 zespołów. Każda drużyna zagra 8 spotkań z drużynami w jej dywizji, nie będzie spotkań rewanżowych. Następnie będzie faza play-off, ale to jest na tyle skomplikowane, że to materiał na osobny wpis. Nowy format to niewątpliwy plus dla kibica, bo obejrzy więcej spotkań, ale z drugiej strony obawiam się, że będzie mniej magii. Do dzisiaj pamiętam wspaniały mecz rewanżowy Barcelony z PSG w sezonie 16/17, gdzie wydawało się, że wszystko zostało rozstrzygnięte w pierwszym spotkaniu, a tymczasem kibice zobaczyli widowisko, które na zawsze zapisało się do najlepszych spotkań w dziejach futbolu. Remontadę Barcelony można rozpatrywać w kategorii cudu, po 6 latach nadal mam ciarki, gdy pomyślę o tym spotkaniu, a nawet nie jestem kibicem hiszpańskiego klubu.