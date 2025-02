Ralph Fiennes prawie zrezygnował z roli Voldemorta. Przekonała go siostra

Chociaż Ralph Fiennes wystąpił w takich głośnych produkcjach jak "Lista Schindlera", "Czerwony smok", "Grand Budapest Hotel" czy w niedawnym "Konklawe", które bierze udział w wyścigu o Oscara, to jedną z jego najbardziej ikonicznych ról pozostanie kreacja Lorda Voldemorta w serii filmów o Harrym Potterze (od "Czary Ognia" aż do "Insygni Śmierci: Części II"). Fiennes w niedawnym wywiadzie dla The Hollywood Reporter podczas Santa Barbara International Film Festival zdradził, że mało brakowało, a przepadłaby mu propozycja wcielania się w mrocznego czarodzieja.