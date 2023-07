Na Amazona wjechał 2. sezon serialu dla młodzieży. To murowany hit

Na Amazon Prime Video lato w pełni. Na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w Polsce królują lekkie i przyjemne produkcje. Owszem, na pierwszym miejscu wciąż utrzymuje się trzymający w napięciu finałowy sezon "Jacka Ryana", ale już tuż za nim znalazła się komedyjka z Jennifer Lopez "Wystrzałowe wesele". Na dalszych pozycjach znajdziemy "Eurocrash", w którym ekipa "The Grand Tour" świetnie się bawi, przemierzając Polskę i adaptację opowiadania z Wattpada "Moja wina". To najlepiej pokazuje, że użytkownikom serwisu w głowie już tylko produkcje eksploatujące tematy wakacyjne - podróże i romanse.



Na jednym z dalszych miejsc listy znajdziemy nawet "Tego lata stałam się piękna", które na Amazon Prime Video zadebiutowało ponad rok temu. Co więcej, serial już od kilku tygodni nie chce zestawienia opuścić. Skąd taki renesans jego popularności? Czemu Polacy teraz się na niego rzucają? Odpowiedź na te pytania jest nadzwyczaj prosta - oglądają go od dłuższego czasu, bo dosłownie chwilę temu w serwisie pojawiły się jego nowe odcinki.



Czytaj także: