Obejrzeliście już "Reniferka" Netfliksa i chcecie więcej? Oto podobne tematycznie produkcje

„Obserwator” to miniserial, którego twórcami są Ian Brennan oraz Ryan Murphy. Jest to kolejna produkcja oparta na prawdziwych zdarzeniach. Opowiada historię małżeństwa - Deana (Bobby Cannavale) i Nory (Naomi Watts) Brannocków. Para właśnie weszła w posiadanie wymarzonego domu, usytuowanego na czarujących przedmieściach Westfield w stanie New Jersey. Włożyli w to całe swoje oszczędności, więc podjętej decyzji nie da się tak łatwo cofnąć. Okazuje się, że ich nowa okolica wcale nie jest tak przyjemna, jak mogło się początkowo wydawać. Każda osoba z sąsiedztwa jest na swój sposób… dziwna. Syn staruszki z domu obok zakrada się na posesję małżeństwa i regularnie chowa się w windzie gastronomicznej. Są też jednostki bardzo wścibskie, które, mówiąc delikatnie, nie rozumieją pojęcia „teren prywatny”. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze tajemnicza postać tytułowego obserwatora. Wkłada on im do skrzynki pocztowej listy. Na początku nie są one szkodliwe, jednak z czasem stają się niepokojące i doprowadzają rodzinę na skraj szaleństwa. Historia przedstawiona w miniserialu jest oparta na prawdziwych zdarzeniach, związanych z owianym złą sławą Watcher House w New Jersey.