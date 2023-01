Justin Roiland, współtwórca "Rick i Morty" został zwolniony. Co dalej z serialem?

Sprawa miała miejsce w styczniu 2020 roku w hrabstwie Orange. Roiland nie przyznał się do winy. I choć został aresztowany, to wyszedł z aresztu tuż po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów. To jednak nie koniec, bo odbyło się już kilka rozpraw przedprocesowych, natomiast oskarżony gwiazdor ponownie ma pojawić się w sądzie 27 kwietnia. W sprawę włączył się adwokat Roilanda, T. Edward Welbourn, który przesłał do mediów oświadczenie, podkreślając niewinność Roilanda. Liczył na to, że sprawa zostanie umorzona, gdyż jak stwierdził, wstępna analiza materiału dowodowego przez biuro prokuratora okręgowego nic nie wykazała. Poza oskarżeniami o przemoc domową do sieci trafiły również fragmenty rozmów z 16-letnią dziewczyną, gdzie Roiland miał z nią prowadzić konwersację w nieprzyzwoity sposób.