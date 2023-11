Twardziel i wrażliwiec. Dokument Netfliksa o Sylvestrze Stallone wciąga, lecz ma kilka minusów

Uwielbiał to robić, razem z bratem często chodził do kina i zawsze udawało im się wślizgnąć na film bez płacenia za bilet. W końcu ksywa zobowiązuje: Sly to po angielsku przebiegły i chytry. O aktorstwie zaczął myśleć na poważnie będąc młodym chłopakiem, gdy w szkole dla trudnej młodzieży wziął udział w castingu do szkolnej sztuki "Śmierć komiwojażera". Gdy dostał rolę, myśl o aktorstwie na poważnie jeszcze bardziej i mocniej zakiełkowała w jego głowie.



W "Sly" poza głównym bohaterem, który mówi o swoim życiu bardzo szczerze, niekiedy brutalnie (opowiada o tym, jak trudno mu było zacząć w świecie filmu, bo przez charakterystyczny wygląd i sposób mówienia często był odrzucany przez filmowców), wypowiadają się też osoby z aktorskiego podwórka, m.in. Quentin Tarantino, Talia Shire czy największy rywal Stallone'a - Arnold Schwarzenegger. W filmie nie brakuje archiwalnych migawek sprzed lat z udziałem Sylvestra, fragmentów filmowych hitów, jak "Rocky" czy "Rambo".



Wiele miejsca, a nawet nieco za dużo poświęcono dwóm wielkim filmowym hitom i rolom Stallone'a - czyli "Rocky" oraz "Rambo". Widzowie mogą poznać trudną drogę do sukcesu gwiazdora, który przybliża im, jak to się stało, że zaczął pisać scenariusze i jak bardzo walczył o to, aby zagrać główną rolę boksera-amatora w filmie "Rocky".



"Sly" to słodko-gorzka opowieść o drodze na szczyt. Z dokumentu momentami bije smutek, zwłaszcza gdy widzowie poznają relację Sylvestra z ojcem. Ten rywalizuje z synem i nawet, gdy Stallone zaczyna odnosić sukcesy, stając się światową gwiazdą, ojciec w żadnym stopniu go nie wspiera. Zresztą Stallone sporo przemycał swojego życia do hitowych produkcji, dodając do nich wiele tematów, jak miłość, której nie zaznał w dzieciństwie od swoich rodziców.