"Ród smoka": 3. sezon szybciej, niż sądziliśmy. Nie będziemy już czekać tak długo

„Ród smoka” to ogromny sukces. W samych Stanach Zjednoczonych każdy odcinek pierwszej serii oglądało średnio 29 mln widzów. Występ Smitha spotkał się z uznaniem krytyków, między innymi dlatego, że jego postać potrafi bawić się swoimi diabolicznymi wybrykami, a aktor doskonale to portretuje. „Jedną z najbardziej fascynujących cech postaci takiej jak Daemon jest to, że potrafi nieoczekiwanie i z uśmiechem zrobić rzeczy, które dla innych są nie do pomyślenia”.