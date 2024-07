„Ród smoka”: genialna bitwa i śmierć ukochanej postaci. Nareszcie

Wszystko to sprawia, że widzimy ogromną dysproporcję. Czarni nie rozpoczęli nawet zbierania sił, mają zaledwie Harrenhal, które w zasadzie jest nieobsadzone i trudne do obrony. Na domiar złego królowa ciagle jest niezdecydowana co do walki, a Daemon traci zmysły. Tymczasem Zieloni ruszyli już z mobilizacją, ścinają głowy, zbierają sojuszników i właśnie szykują się do pierwszej bitwy.



Pierwsza część odcinka to budowanie napięcia. Reżyserujący go Alan Taylor wykonał kawał świetnej roboty. Od samego początku czuć w powietrzu krew i temperaturę smoczego płomienia. Przyznam, że sam nie do końca pamiętałem tę batalię z książek i nie byłem pewien, co się wydarzy, czułem jednak, że wydarzy się coś wielkiego.