Matt Smith nie ma dobrych wieści dla fanów "Rodu smoka". Scenariusze 2. sezonu się spóźniły

Przemawiając podczas Middle East Film and Comic Con w Abu Dhabi, Matt Smith - uwielbiany aktor, który portretuje postać Daemona Targaryena - potwierdził, że właśnie otrzymał spóźnione scenariusze do odcinków 2. serii serialu. Nie wiemy jednak, czy to opóźnienie wpłynie w jakikolwiek sposób na produkcję odsłony.



Dotychczas data premiery kontynuacji była bezpiecznie kojarzona z 2024 rokiem. Komentarze dyrektora generalnego ds. Treści HBO i HBO Max pozwalają wywnioskować, że nie będzie to początek roku - 2. sezon ma nie być zakwalifikowany do nagród Emmy 2024, która kończy się 31 maja. Możliwe, że twórcy ponownie zdecydują się rozpocząć emisję w sierpniu - równo dwa lata po debiucie „jedynki”.



Według nieoficjalnych źródeł ekipa miała wejść na plan 17 kwietnia. Zdjęcia mają rozpocząć się w Cáceres w Hiszpanii, a następnie kontynuowane w Wielkiej Brytanii w studiu. Showrunner Ryan Condal podkreśla, że nadrzędnym celem i filozofią jest właśnie jak najlepiej dopracowany scenariusz.