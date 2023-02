Szef HBO mówi, kiedy pojawi się 2. sezon "Rodu smoka". Uzbrójcie się w cierpliwość

2. sezon "Rodu smoka" powstanie. Tyle na razie wiemy. Ekipa prequela "Gry o tron" szykuje się właśnie do wejścia na plan, bo zdjęcia mają ruszyć już całkiem niedługo. Nie otwierajcie jednak szampana, licząc, że nowe odcinki zaraz trafią na HBO Max. Sam etap produkcji potrwa praktycznie do końca roku. Potem przyjdzie czas na postprodukcję. W końcu smoki same się nie zrobią.



Jak już informowaliśmy, długi czas oczekiwania na 2. sezon "Rodu smoka" wynika z potrzeby dopracowania efektów specjalnych. Już w dotychczasowych odcinkach było ich sporo, ale przecież widzieliśmy zaledwie preludium do Tańca Smoków - wojny domowej podczas panowania Targaryenów nad Siedmioma Królestwami. Teraz smoki mają pojawiać się częściej, a my będziemy obserwować ich widowiskowe starcia.