Najlepsza scena z "Rodu smoka" powstała przypadkiem. Nie da się jej zapomnieć

"Lord Przypływów" to 8. odcinek 1. sezonu serialu "Ród smoka", który wyreżyserowała Geeta Vasant Patel. Fani produkcji z pewnością pamiętają scenę, w której Viserys Targaryen (Paddy Considine) prosi rodzinę o pojednanie zanim umrze. Kiedy schorowany król wchodzi do sali i mówi: "Dziś to ja zasiądę na tronie". Podpierając się z laską, odmawia przyjęcia pomocy od jednego z rycerzy i z trudem pokonuje stopnie, które dzielą go od tronu. Nagle z jego głowy spada korona, którą po chwili podnosi Daemon Targaryen (Matt Smith).



Okazało się, że scena ta była zupełnie przypadkowa - pierwotnie scena między Viserysem a Daemonem miała rozegrać się podczas uroczystej kolacji. Patel stwierdziła jednak, że wzruszająca przemowa, którą miał wygłosić Daemon, nie wybrzmiałaby tak dobrze, jak w tej nieplanowej scenie: "Podczas montażu odkryliśmy, że to właśnie upadek korony był kluczowym momentem" - stwierdziła reżyserka. Ostatecznie twórcy zdecydowali się, by to właśnie emocjonująca scena z koroną znalazła się w serialu.