Powrót tej bestii w 2. sezonie "Rodu smoka" zwiastuje fabularną niespójność. Książki zrobiły to inaczej

Jak to możliwe? Rzecz jasna chodzi o rodowód. W oryginale Addam i Alyn są przedstawieni jako bękarty Laenora - taką wersję podtrzymuje ich matka. Nie trzyma się to jednak kupy: w końcu Laenor jest gejem, nie jest też prawdziwym ojcem dzieci Rhaenyry. Inne relacje podają jednak, że Addam i Alyn to bękarty samego Corlysa Velaryona. Książka informuje nawet, że chłopaki odziedziczyli srebrne włosy po ojcu, jednak twórcy serialu decydują się z tego elementu zrezygnować (Alyn jest łysy, a Addam ma ciemne włosy). Mimo tego możemy założyć, że w produkcji Maxa również mają oni valyriańskie pochodzenie, a ich ojcem okaże się właśnie któryś Velaryon - wątpliwe, by był to Laenor, bo obaj wydają się być do niego zbliżeni wiekiem. Co więcej, serial już teraz buduje powiązanie między Alanem a Corlysem, prawdopodobnie chcąc w przyszłości ujawnić ich więzy krwi.



Ród Velaryon z Driftmarku pochodzi - podobnie ja Targaryenowie - z Valyrii, czemu wielu jego członków zawdzięcza srebrnozłote włosy. Jako że mają w sobie krew Starej Valyrii (i odrobinę krwi Targaryenów, bo drzewa genealogiczne obu rodów często się przeplatają), mogą czasem budować więzi ze smokami.



