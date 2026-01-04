REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę

Nowy rok, stary Netflix. Platforma wciąż nie ma litości dla swoich użytkowników. Dobrze wie, co lubią, dlatego ciągle dostarcza im treści, których pożądają. Nadchodzący dreszczowiec z Jonem Bernthalem jest tego najlepszym dowodem. "Zabójcza przyjaźń" zapowiada się tak wciągająco, że większość z nas bez wątpienia obejrzy wszystkie jej odcinki na raz. Nawet kosztem snu.

Rafał Christ
zabójcza przyjaźń netflix dreszczowiec co obejrzeć premiera
REKLAMA

Netflix niesie radość swoim użytkownikom. Problem w tym, że czas świątecznych komedii romantycznych dobiegł końca. Po serii tandetnych opowieści rodem z Hallmarka, subkskrybenci potrzebują czegoś innego. Całkowicie innego. Bardzo chętnie stawiają więc na nową adaptację prozy Harlana Cobena. "O krok za daleko" trafił do serwisa w Nowy Rok i szybko zdążył podbić serca widzów. Nie ma w tym nic niespodziewanego. Włodarze usługi dobrze wiedzą, co robią. Nie czekają. Od razu chcą mieć hit.

"O jeden krok za daleko" musi być przebojem. W końcu to serial na podstawie książki Harlana Cobena. W zeszłym roku, 1 stycznia 2024 roku, na Netfliksie wylądowało "Już mnie nie oszukasz". I właśnie ta adaptacja prozy pisarza do teraz jest w TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych platformy wszech czasów. W tym wypadku może być podobnie, bo przecież po sylwestrowej zabawie tego typu dreszczowce wchodzą jak złoto.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Użytkownicy Netfliksa są wręcz uzależnieni od dreszczowców. Tak je uwielbiają, że co jakiś thriller wpada na platformę, to zaraz staje się hitem. I nie musi być wcale na podstawie prozy Harlana Cobena. Zaraz się o tym przekonamy, bo na platformę zmierza "Zabójcza przyjaźń". Ależ ta produkcja się świetnie zapowiada! Jej obsada gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie.

"Zabójcza przyjaźń" rozgrzeje was do czerwoności, bo zabiera widzów do upalnej Atlanty. To tam grana przez Tessę Thompson bohaterka zaniedbuje swoje obowiązki - towarzyskie i zawodowe. Nie tylko nie chce spotykać się z przyjaciółmi, ale też przestaje ekscytować się pracą prezenterki wiadomości. Mimo to, gdy tylko słyszy o morderstwie w sennym miasteczku, w którym dorastała, od razu do niego rusza. Jej zaangażowanie wzbudza jednak podejrzenia Jacka Harpera - prywatnego detektywa o aparycji Jona Bernthala. I tak zaczyna się gra - on podejrzewa ją, ona jego. Każda historia ma bowiem dwie strony - jego i jej.

Jak już się pewnie domyślacie, ten enigmatyczny opis fabuły wskazuje, że któreś z głównych bohaterów kłamie. Które? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w przyszły czwartek. "Zabójcza przyjaźń" trafi na Netfliksa dokładnie 8 stycznia. Dreszczowiec z Jonem Bernthalem jest na pewno największą premierą platformy przyszłego tygodnia, ale pojawia się w doborowym towarzystwie. Nie tylko on może was trzymać przed ekranem całą noc. Szczególnie jeśli po seansie będziecie potrzebować czegoś na ochłodę.

"Zabójcza przyjaźń" wchodzi na Netfliksa w towarzystwie produkcji dużo luźniejszych i zabawniejszych. W końcu już dzień później na platformie pojawi się 2. sezon niemieckiego "Love is Blind". A razem z nim w serwisie zadebiutuje najnowsza, 4. już odsłona "Samców alfa" - uwielbianej przez użytkowników hiszpańskiej komedii o mężczyznach w średnim wieku, którzy aktywnie angażują się w wojnę płci.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Members Only: Palm Beach 29/12/2025
  • Ricky Gervais: Mortality 30/12/2025
  • Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt 30/12/2025
  • Seks Dla Opornych 31/12/2025
  • Jurassic World 31/12/2025
  • Jurassic World: Upadłe królestwo 31/12/2025
  • Rick and Morty: Sezon 8 31/12/2025
  • SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 8 31/12/2025
  • SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 9 31/12/2025
  • Psi patrol: Sezon 8 31/12/2025
  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 01/01/2026
  • Mój koreański chłopak 01/01/2026
  • Stranger Things: Sezon 5 – Finał 01/01/2026
  • O krok za daleko 01/01/2026
  • Zakochani w pracy 01/01/2026
  • Czas much 01/01/2026
  • 50 pierwszych randek 01/01/2026
  • Jak ugryźć 10 milionów 01/01/2026
  • Tylko jeden 01/01/2026
  • Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie 01/01/2026
  • Słychać dzwony 01/01/2026
  • Hellboy 01/01/2026
  • Mój chłopak się żeni 01/01/2026
  • Obietnica 01/01/2026
  • 28 dni 01/01/2026
  • Pierwsza gwiazdka 01/01/2026
  • To nie jest kolejna komedia dla kretynów 01/01/2026
  • Strażak Sam: Sezon 15 01/01/2026
  • The Good Doctor: Sezon 7 01/01/2026
  • Po prostu być 02/01/2026
  • Heaven 02/01/2026
  • Kraina grzechu 02/01/2026
  • WWE SmackDown: 2026 03/01/2026
  • Samodzielność 03/01/2026
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026
  • Monday Night Raw: 2026 06/01/2026
  • Jules 06/01/2026
  • Przyjęty 06/01/2026
  • Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026
  • Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026
  • WWE NXT: 2026 07/01/2026
  • Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026
  • Zabójcza przyjaźń 08/01/2026
  • Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026
  • Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026
  • Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 2 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 3 09/01/2026
  • It Ends With Us 09/01/2026
  • Rozgrywka 09/01/2026
REKLAMA
Rafał Christ
04.01.2026 08:05
Tagi: Co obejrzeć?Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
8:43
Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:47+01:00
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
14:10
Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato
Aktualizacja: 2026-01-01T14:10:00+01:00
13:12
Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów
Aktualizacja: 2026-01-01T13:12:00+01:00
12:10
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok
Aktualizacja: 2026-01-01T12:10:00+01:00
11:05
2. sezon The Pitt już leci do HBO Max. Premiera lada chwila
Aktualizacja: 2026-01-01T11:05:00+01:00
10:10
Najbardziej kasowe filmy 2025 roku. TOP tytułów, w które rzucaliśmy pieniędzmi
Aktualizacja: 2026-01-01T10:10:00+01:00
9:02
Nowy Coben na Netfliksie. Użytkownicy rzucą się na ten dreszczowiec
Aktualizacja: 2026-01-01T09:02:00+01:00
8:01
Czy będzie 6. sezon Stranger Things? Plany twórców
Aktualizacja: 2026-01-01T08:01:00+01:00
16:47
Pikantna polska komedia już na Netfliksie. Przed chwilą była w kinach
Aktualizacja: 2025-12-31T16:47:30+01:00
14:02
Sylwester z Psim Patrolem. Nowe odcinki już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-31T14:02:17+01:00
13:27
Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5
Aktualizacja: 2025-12-31T13:27:07+01:00
12:32
Najpiękniejsza porażka Disneya z błyskawiczną premierą w streamingu
Aktualizacja: 2025-12-31T12:32:40+01:00
12:20
Finał Stranger Things z przyśpieszoną premierą. Kiedy ostatni odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:20:55+01:00
9:25
Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-31T09:25:00+01:00
9:14
Piękni i Młodzi bez największych hitów. Sylwester zagrożony
Aktualizacja: 2025-12-31T09:14:05+01:00
6:01
Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
20:14
Widziałam O krok za daleko, nową adaptację Cobena. Mam się śmiać czy płakać?
Aktualizacja: 2025-12-30T20:14:22+01:00
18:55
Miś Uszatek uratowany. Porwano go dla okupu
Aktualizacja: 2025-12-30T18:55:41+01:00
16:01
Netflix może się schować. Fani fantasy, rozpocznijcie rok z tym lepszym Wiedźminem
Aktualizacja: 2025-12-30T16:01:00+01:00
15:37
Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Aktualizacja: 2025-12-30T15:37:17+01:00
15:27
Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian
Aktualizacja: 2025-12-30T15:27:49+01:00
13:57
Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Aktualizacja: 2025-12-30T13:57:57+01:00
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA