Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę

Ładowanie...

Netflix niesie radość swoim użytkownikom. Problem w tym, że czas świątecznych komedii romantycznych dobiegł końca. Po serii tandetnych opowieści rodem z Hallmarka, subkskrybenci potrzebują czegoś innego. Całkowicie innego. Bardzo chętnie stawiają więc na nową adaptację prozy Harlana Cobena. "O krok za daleko" trafił do serwisa w Nowy Rok i szybko zdążył podbić serca widzów. Nie ma w tym nic niespodziewanego. Włodarze usługi dobrze wiedzą, co robią. Nie czekają. Od razu chcą mieć hit.



"O jeden krok za daleko" musi być przebojem. W końcu to serial na podstawie książki Harlana Cobena. W zeszłym roku, 1 stycznia 2024 roku, na Netfliksie wylądowało "Już mnie nie oszukasz". I właśnie ta adaptacja prozy pisarza do teraz jest w TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych platformy wszech czasów. W tym wypadku może być podobnie, bo przecież po sylwestrowej zabawie tego typu dreszczowce wchodzą jak złoto.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Użytkownicy Netfliksa są wręcz uzależnieni od dreszczowców. Tak je uwielbiają, że co jakiś thriller wpada na platformę, to zaraz staje się hitem. I nie musi być wcale na podstawie prozy Harlana Cobena. Zaraz się o tym przekonamy, bo na platformę zmierza "Zabójcza przyjaźń". Ależ ta produkcja się świetnie zapowiada! Jej obsada gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie.

"Zabójcza przyjaźń" rozgrzeje was do czerwoności, bo zabiera widzów do upalnej Atlanty. To tam grana przez Tessę Thompson bohaterka zaniedbuje swoje obowiązki - towarzyskie i zawodowe. Nie tylko nie chce spotykać się z przyjaciółmi, ale też przestaje ekscytować się pracą prezenterki wiadomości. Mimo to, gdy tylko słyszy o morderstwie w sennym miasteczku, w którym dorastała, od razu do niego rusza. Jej zaangażowanie wzbudza jednak podejrzenia Jacka Harpera - prywatnego detektywa o aparycji Jona Bernthala. I tak zaczyna się gra - on podejrzewa ją, ona jego. Każda historia ma bowiem dwie strony - jego i jej.

Jak już się pewnie domyślacie, ten enigmatyczny opis fabuły wskazuje, że któreś z głównych bohaterów kłamie. Które? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w przyszły czwartek. "Zabójcza przyjaźń" trafi na Netfliksa dokładnie 8 stycznia. Dreszczowiec z Jonem Bernthalem jest na pewno największą premierą platformy przyszłego tygodnia, ale pojawia się w doborowym towarzystwie. Nie tylko on może was trzymać przed ekranem całą noc. Szczególnie jeśli po seansie będziecie potrzebować czegoś na ochłodę.

"Zabójcza przyjaźń" wchodzi na Netfliksa w towarzystwie produkcji dużo luźniejszych i zabawniejszych. W końcu już dzień później na platformie pojawi się 2. sezon niemieckiego "Love is Blind". A razem z nim w serwisie zadebiutuje najnowsza, 4. już odsłona "Samców alfa" - uwielbianej przez użytkowników hiszpańskiej komedii o mężczyznach w średnim wieku, którzy aktywnie angażują się w wojnę płci.



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Members Only: Palm Beach 29/12/2025

Ricky Gervais: Mortality 30/12/2025

Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt 30/12/2025

Seks Dla Opornych 31/12/2025

Jurassic World 31/12/2025

Jurassic World: Upadłe królestwo 31/12/2025

Rick and Morty: Sezon 8 31/12/2025

SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 8 31/12/2025

SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 9 31/12/2025

Psi patrol: Sezon 8 31/12/2025

Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 01/01/2026

Mój koreański chłopak 01/01/2026

Stranger Things: Sezon 5 – Finał 01/01/2026

O krok za daleko 01/01/2026

Zakochani w pracy 01/01/2026

Czas much 01/01/2026

50 pierwszych randek 01/01/2026

Jak ugryźć 10 milionów 01/01/2026

Tylko jeden 01/01/2026

Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie 01/01/2026

Słychać dzwony 01/01/2026

Hellboy 01/01/2026

Mój chłopak się żeni 01/01/2026

Obietnica 01/01/2026

28 dni 01/01/2026

Pierwsza gwiazdka 01/01/2026

To nie jest kolejna komedia dla kretynów 01/01/2026

Strażak Sam: Sezon 15 01/01/2026

The Good Doctor: Sezon 7 01/01/2026

Po prostu być 02/01/2026

Heaven 02/01/2026

Kraina grzechu 02/01/2026

WWE SmackDown: 2026 03/01/2026

Samodzielność 03/01/2026

REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026

Monday Night Raw: 2026 06/01/2026

Jules 06/01/2026

Przyjęty 06/01/2026

Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026

Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026

WWE NXT: 2026 07/01/2026

Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026

Zabójcza przyjaźń 08/01/2026

Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026

Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026

Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026

Jak wytresować smoka 09/01/2026

Jak wytresować smoka 2 09/01/2026

Jak wytresować smoka 3 09/01/2026

It Ends With Us 09/01/2026

Rozgrywka 09/01/2026

REKLAMA

Rafał Christ 04.01.2026 08:05

Ładowanie...