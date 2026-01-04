Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Nowy rok, stary Netflix. Platforma wciąż nie ma litości dla swoich użytkowników. Dobrze wie, co lubią, dlatego ciągle dostarcza im treści, których pożądają. Nadchodzący dreszczowiec z Jonem Bernthalem jest tego najlepszym dowodem. "Zabójcza przyjaźń" zapowiada się tak wciągająco, że większość z nas bez wątpienia obejrzy wszystkie jej odcinki na raz. Nawet kosztem snu.
Netflix niesie radość swoim użytkownikom. Problem w tym, że czas świątecznych komedii romantycznych dobiegł końca. Po serii tandetnych opowieści rodem z Hallmarka, subkskrybenci potrzebują czegoś innego. Całkowicie innego. Bardzo chętnie stawiają więc na nową adaptację prozy Harlana Cobena. "O krok za daleko" trafił do serwisa w Nowy Rok i szybko zdążył podbić serca widzów. Nie ma w tym nic niespodziewanego. Włodarze usługi dobrze wiedzą, co robią. Nie czekają. Od razu chcą mieć hit.
"O jeden krok za daleko" musi być przebojem. W końcu to serial na podstawie książki Harlana Cobena. W zeszłym roku, 1 stycznia 2024 roku, na Netfliksie wylądowało "Już mnie nie oszukasz". I właśnie ta adaptacja prozy pisarza do teraz jest w TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych platformy wszech czasów. W tym wypadku może być podobnie, bo przecież po sylwestrowej zabawie tego typu dreszczowce wchodzą jak złoto.
Netflix - co obejrzeć?
Użytkownicy Netfliksa są wręcz uzależnieni od dreszczowców. Tak je uwielbiają, że co jakiś thriller wpada na platformę, to zaraz staje się hitem. I nie musi być wcale na podstawie prozy Harlana Cobena. Zaraz się o tym przekonamy, bo na platformę zmierza "Zabójcza przyjaźń". Ależ ta produkcja się świetnie zapowiada! Jej obsada gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie.
"Zabójcza przyjaźń" rozgrzeje was do czerwoności, bo zabiera widzów do upalnej Atlanty. To tam grana przez Tessę Thompson bohaterka zaniedbuje swoje obowiązki - towarzyskie i zawodowe. Nie tylko nie chce spotykać się z przyjaciółmi, ale też przestaje ekscytować się pracą prezenterki wiadomości. Mimo to, gdy tylko słyszy o morderstwie w sennym miasteczku, w którym dorastała, od razu do niego rusza. Jej zaangażowanie wzbudza jednak podejrzenia Jacka Harpera - prywatnego detektywa o aparycji Jona Bernthala. I tak zaczyna się gra - on podejrzewa ją, ona jego. Każda historia ma bowiem dwie strony - jego i jej.
Jak już się pewnie domyślacie, ten enigmatyczny opis fabuły wskazuje, że któreś z głównych bohaterów kłamie. Które? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w przyszły czwartek. "Zabójcza przyjaźń" trafi na Netfliksa dokładnie 8 stycznia. Dreszczowiec z Jonem Bernthalem jest na pewno największą premierą platformy przyszłego tygodnia, ale pojawia się w doborowym towarzystwie. Nie tylko on może was trzymać przed ekranem całą noc. Szczególnie jeśli po seansie będziecie potrzebować czegoś na ochłodę.
"Zabójcza przyjaźń" wchodzi na Netfliksa w towarzystwie produkcji dużo luźniejszych i zabawniejszych. W końcu już dzień później na platformie pojawi się 2. sezon niemieckiego "Love is Blind". A razem z nim w serwisie zadebiutuje najnowsza, 4. już odsłona "Samców alfa" - uwielbianej przez użytkowników hiszpańskiej komedii o mężczyznach w średnim wieku, którzy aktywnie angażują się w wojnę płci.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Members Only: Palm Beach 29/12/2025
- Ricky Gervais: Mortality 30/12/2025
- Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt 30/12/2025
- Seks Dla Opornych 31/12/2025
- Jurassic World 31/12/2025
- Jurassic World: Upadłe królestwo 31/12/2025
- Rick and Morty: Sezon 8 31/12/2025
- SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 8 31/12/2025
- SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 9 31/12/2025
- Psi patrol: Sezon 8 31/12/2025
- Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 01/01/2026
- Mój koreański chłopak 01/01/2026
- Stranger Things: Sezon 5 – Finał 01/01/2026
- O krok za daleko 01/01/2026
- Zakochani w pracy 01/01/2026
- Czas much 01/01/2026
- 50 pierwszych randek 01/01/2026
- Jak ugryźć 10 milionów 01/01/2026
- Tylko jeden 01/01/2026
- Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie 01/01/2026
- Słychać dzwony 01/01/2026
- Hellboy 01/01/2026
- Mój chłopak się żeni 01/01/2026
- Obietnica 01/01/2026
- 28 dni 01/01/2026
- Pierwsza gwiazdka 01/01/2026
- To nie jest kolejna komedia dla kretynów 01/01/2026
- Strażak Sam: Sezon 15 01/01/2026
- The Good Doctor: Sezon 7 01/01/2026
- Po prostu być 02/01/2026
- Heaven 02/01/2026
- Kraina grzechu 02/01/2026
- WWE SmackDown: 2026 03/01/2026
- Samodzielność 03/01/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026
- Monday Night Raw: 2026 06/01/2026
- Jules 06/01/2026
- Przyjęty 06/01/2026
- Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026
- Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026
- WWE NXT: 2026 07/01/2026
- Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026
- Zabójcza przyjaźń 08/01/2026
- Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026
- Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026
- Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026
- Jak wytresować smoka 09/01/2026
- Jak wytresować smoka 2 09/01/2026
- Jak wytresować smoka 3 09/01/2026
- It Ends With Us 09/01/2026
- Rozgrywka 09/01/2026