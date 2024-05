„Rodzina Stallone” wraca z 2. sezonem. Znamy datę premiery na SkyShowtime

„Rodzina Stallone” to program wytwórni MTV Entertainment Studios. Jego producentami wykonawczymi są Benjamin Hurvitz i Nadim Amiry, a także Julie Pizzi, Farnaz Farjam i Jonathan Singer (z ramienia wytwórni Bunim-Murray Productions). Funkcje współproducentów wykonawczych pełnią Chris Ray i Jason Williams. Program opowiada o najważniejszym zadaniu spoczywającym na gwiazdorze, którego zna praktycznie każdy na świecie. Sylvester Stallone z brutalnego i dynamicznego kina akcji przenosi się do swojego domowego zacisza. Tam właśnie musi sprawdzić się w wyjątkowej roli męża Jennifer oraz ojca trzech córek: Sophii, Sistine i Scarlet. W zbliżającym się wielkimi krokami drugim sezonie programu nadejdą spore zmiany. Rodzina będzie musiała zmierzyć się nowymi wyzwaniami, a także zupełnie innym otoczeniem niż to, w którym dotychczas przebywała. Zainteresowani? Bo my bardzo.