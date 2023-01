Roksana Węgiel szczerze o Kościele: "Nie chodzę tam dla księży"

Jak czuję potrzebę, to idę do Kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie - wyjaśniła 18-latka. Roksana podkreśliła, że czas najwyższy nieco przełamać wizerunek Kościoła. Według niej, modlić się tam chodzą też młodzi, energiczni ludzie.