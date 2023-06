Samuel L. Jackson staje w obronie Brie Larson i nie przebiera w słowach: "Incele, którzy nienawidzą kobiet"

Brie Larson to naprawdę zdolna, słusznie nagrodzona Oscarem artystka, ale doczekała się sporego grona przeciwników. W sieci nie brakuje zawzięcie obrzucających ją błotem internautów, którzy zarzucają aktorce mizoandrię, seksizm i opętanie czymś, co określają mianem "ideologii woke" - cokolwiek to znaczy.



Tymczasem jej relacje z innymi artystami są bardzo ciepłe. Doskonałym tego przykładem jest Samuel L. Jackson, z którym Larson już wielokrotnie współpracowała. Po raz pierwszy połączyli siły na planie blockbustera "Kong: Wyspa Czaszki", a ich więzi się zacieśniły, gdy aktorka obsadziła Jacksona w swoim debiucie reżyserskim pt. "Sklep z jednorożcami". Zawodowe partnerstwo przerodziło się w prywatną przyjaźń - podobno oboje wielokrotnie służyli sobie radą i oparciem.



