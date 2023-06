Zaczęło się. Serial "Tajna inwazja" Marvela ma fragment wygenerowany w całości przez sztuczną inteligencję

To pierwszy serial Marvela, który zdecydował się na ten ruch. Czołówka produkcji składa się z grafik przywodzących na myśl akwarele - przedstawione na nich postacie kluczowych postaci i motywów serialu są zaprojektowane bardzo nietypowo, chciałoby się rzec: z kubistycznym sznytem, ale nie, to nie to. Jak przyznał reżyser i producent wykonawczy "Tajnej inwazji", Ali Selim, sekwencja intro została zaprojektowana przez Metod Studios przy użyciu sztucznej inteligencji. Zdaniem twórcy współgra to z tematyką produkcji: oto duch "zmiennokształtnej tożsamości świata Skrulli".



Czytaj też: