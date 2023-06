"Tajna inwazja" jest dla Marvela tym, czym "Andor" dla "Star Wars". MCU wraca do korzeni - recenzja

Fani filmu „Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz” wiele lat czekali na jego godną kontynuację i nie okazał się nią serial o Buckym Barnesie i Samie Wilsonie. Co prawda „The Falcon and the Winter Soldier” był pierwszym, jaki wyprodukowano w ramach MCU z myślą o usłudze Disney+, a na premierę robił niezłe wrażenie, ale dopiero „Tajna inwazja” niepokoi mój pajęczy zmysł w tym samym stopniu, co opowieść o infiltracji T.A.R.C.Z.Y. przez agentów H.Y.D.R.Y.



Znowu nie wiadomo, komu ufać, a drugie dna mają swoje drugie dna. Różnica jest jednak taka, że dziś przeciwnikiem naszych protagonistów nie są namacalni neonaziści, tylko zmiennokształtny wróg, który może podszyć się pod każdą i każdego. Do tego z nowym zagrożeniem muszą się teraz zmierzyć ludzie pozbawieni supermocy i wsparcia Avengersów (a serial bardzo zgrabnie wyjaśnia, dlaczego!). Tylko skąd się to zagrożenie w ogóle wzięło?