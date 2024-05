„Sandman” to adaptacja kultowej serii komiksów autorstwa Neila Gaimana. W bardzo szybkim czasie zdobyła ona uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Nie bez powodu, ponieważ jest to produkcja naprawdę udana. Platforma Netflix całkiem długo wstrzymywała się z samym ogłoszeniem drugiego sezonu, co dość mocno zdziwiło odbiorców. Większość z nich uważała, że serwis powinien iść za ciosem i skorzystać z szybko rosnącej popularności. To, co Netfliksowi zajęło kilka miesięcy, twórcy serialu „Fallout” zrobili kilka dni po emisji pierwszego odcinka. Przypomnijmy, że kontynuacja serialu została potwierdzona praktycznie od razu. Niektórzy nawet nie zdążyli jeszcze otworzyć aplikacji Amazon Prime Video. Czy była to dobra decyzja? Zdecydowanie tak, gdyż fani są wtedy wręcz przekonani, że ich głosy zostają niezwykle szybko wysłuchane. Widzowie „Sandmana” nie mieli tyle szczęścia, ale to może się w niedługim czasie mocno zmienić.