J.Lo. nie ufa AI, ale wy zaufacie algorytmowi Netfliksa, kiedy poleci wam ten thriller sci-fi

Co prócz filmu "Atlas" obejrzeć w przyszłym tygodniu na Netfliksie? Możecie spokojnie pozostać w świecie 3. sezonu "Bridgertonów", który zadebiutował na platformie parę dni temu. Emocji przecież w nim nie brakuje. Penelope przestaje podkochiwać się w Colinie, po tym co usłyszała na swój temat jeszcze w drugiej odsłonie serialu. Postanawia wyjść za mąż, ale droga do osiągnięcia tego celu jest bardzo kręta. Kiedy ona się o tym przekonuje, Colin wraca z letnich wojaży i próbuje na nowo wkupić się w łaski przyjaciółki.



Po tak emocjonującej premierze Netflix spuszcza nieco z tonu. Prócz filmu "Atlas" nie należy w przyszłym tygodniu spodziewać się głośnych nowości. Choć fanów dinozaurów (szczególnie tych młodszych) ucieszy z pewnością fakt powrotu "Parku Jurajskiego". "Teoria chaosu" to kontynuacja "Obozu Kredowego". Po zamknięciu tytułowego parku i upadku królestwa rozpoczyna się w nim nowa era totalnego chaosu. Będzie się więc działo.



Jeśli jednak ani "Atlas", ani "Park Jurajski: Teoria chaosu" was nie porwie, uzbrójcie się w odrobinę cierpliwości. W ostatnim tygodniu maja na Netfliksa wjedzie bowiem nowy polski kryminał - "Kolory zła: Czerwień" i "Eric" z Benedictem Cumberbatchem.



Więcej o ofercie Netfliksa poczytasz na Spider's Web: