Widziałam "W domu potwora", nowy horror Netfliksa. Jest dziwny i mdły

Mogłabym w tym miejscu domniemywać, co podkusiło reżysera tego filmu oraz jaka wizja towarzyszyła mu w trakcie tworzenia. Jednak chyba nie chcę zagłębiać się w to aż tak bardzo. Jestem mi dobrze z tą nieświadomością, a rzadko kiedy mam podobne odczucie. Jest to w całości kreacja niesamowicie dziwna. Powstała chyba tylko po to, aby egzystować sobie gdzieś w odmętach streamingu. Dlaczego więc nagle znalazła się w rankingu najbardziej popularnych produkcji ogromnego serwisu, jakim jest Netflix? Na to pytanie raczej nikt nie zna odpowiedzi. Jakimś cudem przyciągnęła do siebie wielu widzów, aczkolwiek był to raczej przypadek, którego teraz żałują. Udowadniają to głównie bardzo niepochlebne oceny oraz opinie na różnych portalach. Tak, wcześniej tego nie sprawdzałam i teraz biję się w pierś. Zapewne oszczędziłabym wtedy tych jakże nieprzyjemnych wrażeń zarówno wam, jak i sobie.