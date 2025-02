Scarlett Johansson ma dość nadużyć sztucznej inteligencji. Domaga się działań rządu

Scarlett Johansson walczy z nadużywaniem sztucznej inteligencji już od dłuższego czasu. W 2023 roku pozwała jednego z developerów aplikacji AI za wykorzystanie jej nazwiska i podobizny w reklamie internetowej. Potem skrytykowała OpenAI za to, że ChatGPT przemawia głosem łudząco podobnym do jej własnego, co doprowadziło do jego wycofania. Teraz w sieci pojawiło się wideo ze sfingowanym wizerunkiem aktorki.



Chodzi o nagranie, w którym Scarlett Johansson razem z innymi gwiazdami żydowskiego pochodzenia (m.in. Mila Kunis, Jack Black, Adam Sandler, Drake) mają na sobie koszulki z rysunkiem środkowego palca, mieszczącego w sobie Gwiazdę Dawida i podpisem "KANYE". Miałaby to być reakcja na niedawne antysemickie komentarze Kanye Westa na X (niegdysiejszy Twitter). Oliwy do ognia dolewa fakt, że przez jakiś czas na stronie artysty można było zamówić koszulki ze swastyką.