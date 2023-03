Skradł show w "Johnie Wicku 4". W latach 90. byłby królem kina akcji, a Ty pewnie zapomniałeś, jak się nazywa

Scott Adkins utknął w obrębie filmów kierowanych od razu na VOD. To właśnie w tytułach pokroju "Pan "Wypadek"", "Komornik", "Ninja" czy "Krwawa zemsta" w pełni pokazuje, na co go stać. Oglądając te tytuły, aż wściekłość widza ogarnia, że Hollywood nie zaprosiło go jeszcze do rodziny "Szybkich i wściekłych", czy do walki u boku The Rocka w blockbusterach. A przecież wystarczyłoby spojrzeć, jak eksploatuje go Azja. W Chinach wielkim hitem okazał się bowiem chociażby "Wolf Warrior" z jego udziałem (nie mówiąc już o tym, że aktor mógł się też pokazać w "Ip Man 4").