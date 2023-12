93 sekundy, tyle Fabijańskiemu zajęło zarobienie 2 mln złotych. Mniej więcej

Przerwała ją rzekoma kontuzja kolana Sebastiana. W końcu w sobotę, 9 grudnia Fabijański po raz trzeci wziął udział w walce, tym razem z youtuberem, Sylwestrem Wardęgą. Po ciosach Wardęgi, Sebastian leżał. Później, w momencie gdy aktor mógł kontynuować walkę, aktor odmówił ponownej rywalizacji z youtuberem. Spotkało się to z krytyczną reakcją ze strony widowni. Fabijański po rozmowie z lekarzem, nie wrócił do walki. Zarobił za to olbrzymie pieniądze. W wywiadach aktor podkreślał, że za jedną walkę zarabia między 500 tys a milionem.