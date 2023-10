Pokolenie Z już nie chce oglądać seksu w serialach. Wolą przyjaźń

Mogłoby się wydawać, że młodszych widzów w kinie i telewizji znacznie bardziej pociągają obrazy, na które nakłada się ograniczenia wiekowe - mowa o zbliżeniach intymnych czy zabawie przy użyciu środków odurzających. A jednak tegoroczne badanie pt. „Teens and Screens” („Nastolatki i ekrany”), które przeprowadzono w Center for Scholars & Storytellers na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, dowodzi czegoś przeciwnego.



Przebadano 1500 przedstawicieli pokolenia Z - dokładniej: osób w wieku od 10 do 24 lat (o treści intymne pytano jedynie respondentów powyżej 13 roku życia). Ich odpowiedzi nie pozostawiają złudzeń: młodzi ludzie zdecydowanie bardziej wolą oglądać na ekranie bohaterów i bohaterki, których codzienność bardziej przypomina ich własne życia - czyli takie, które zawierają znacznie mniej romansów. Aż 48 proc. nastolatków uważa, że „seks i treści o charakterze seksualnym nie są w ogóle potrzebne fabułom większości filmów i programów”, a 51,5 proc. chciałoby oglądać więcej treści skupiających się na przyjaźniach i związkach platonicznych.



Czytaj więcej o kinie i telewizji na łamach Spider's Web: