"Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1981 roku to kultowy film. I choć współczesna wersja Michała Gazdy na Netfliksie bardzo dobrze sobie radzi, to jednak stary "Znachor" w Polsce od wielu lat okupuje w telewizji każde ważne dla Polski dni. Wkrótce przed 1 listopada w telewizji zostanie pokazany aż dziesięć razy. Będzie go można również obejrzeć na kilku platformach streamingowych.