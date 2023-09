Netflix zekranizował bestsellerową powieść, a widzowie bardzo ją polubili. Chyba trochę ich rozumiem

"Serce w chmurach" to już druga adaptacja młodzieżowej prozy autorstwa Jennifer E. Smith - w ubiegłym roku Netflix dał nam ze wszech miar okropne "Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy". Przeniesienie na ekrany telewizorów bestsellera z 2012 roku wyszło nieporównywalnie lepiej. Z kilku powodów.



Po kolei. Główną bohaterką tej historii jest Hadley Sullivan, która utknęła na lotnisku w Nowym Jorku - spóźniła się bowiem na swój lot do Londynu (a przy okazji: drugi ślub ojca) o cztery minuty. W zatłoczonej poczekalni poznaje chłopaka, Anglika Olivera, który wydaje się… cóż, doskonały właściwie pod każdym względem. Ma też rezerwację na najbliższy lot do Londynu - miejsce tuż obok Hadley. Krótka znajomość sprawia, że bohaterka kwestionuje wiele swoich poglądów na uczucia - a po wylądowaniu traci Olivera z oczu. Nie wiadomo, czy uda im się jeszcze spotkać.



Zgadza się, w tej historii nieprawdopodobne przypadki i zbiegi okoliczności odgrywają znaczącą rolę, ale nie są to zabiegi wynikające z twórczego lenistwa. Rozgrywająca się na przestrzeni 24 godzin akcja przekonuje, że miłość może zaatakować w każdej chwili i miejscu. Również w szybkim, nowoczesnym świecie, w którym łatwo przeoczyć to, co ważne.



