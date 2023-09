Nowa czarna komedia Netfliksa miksuje biografię zbrodniarza z konwencją horroru. Wyszło świetnie

Chilijczyk Lorrain zdecydował się zatem uczynić z jednego z największych monstrów w historii swojego kraju wampirem, co - biorąc pod uwagę biografię dyktatora - jawi się jako koncept genialny w swej prostocie, a przy okazji unikalny. Oczywiście, jak to często bywa - ta chwytliwa, klarowna metafora w efekcie nie mówi o cieniach przeszłości tak wiele, jak moglibyśmy oczekiwać, sprawdza się jednak jako pomysł wyjściowy i fundament dla kilku ambitniejszych koncepcji, odurzającej realizacji, zadziwiająco wyszukanego kampu i historycznych figli.



„Hrabia” to ponura i jednocześnie zabawna relacja z poczynań Pinocheta (narratorką opowieści jest zagadkowa anglojęzyczna dama, której tożsamość poznamy pod koniec filmu). Dowiadujemy się, kim był i co robił Pinochet w „poprzednich życiach” (znaczy się: w innych miejscach zamieszkania i pod inną tożsamością) - jak choćby tego, że doświadczył m.in. rewolucji francuskiej. Przemierzając świat, konsekwentnie stawał po stronie opresyjnych elit, destabilizując i tłamsząc ruchy lewicowe, bezlitośnie poskramiając wszelkie przejawy komunizmu i zaspokajając swoje pragnienia: żądzę krwi oraz uwielbienie faszyzmu. Ulegał swoim kaprysom, zwyciężał i gromadził pamiątki z podróży (wśród nich znalazły się kapelusz Napoleona czy... głowa Marii Antoniny).