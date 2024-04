Jakiś czas temu reżyser oraz producent „Fallouta”, Jonathan Nolan, wypowiedział się na temat potencjalnego niezadowolenia oddanych fanów gier. Zaznaczył w jednym z wywiadów, że nie obawia się krytyki i nie boi się negatywnych reakcji. Podkreślił, że serial ma być satysfakcjonujący dla samych twórców, a nie zostać kolejnym tytułem, który będzie przykładem fan service’u. Oczywiście to nie oznacza, że nie zależy mu na odbiorcach. Wspomina jednak o wykreowaniu danego dzieła tak, aby było ono zgodne z własnymi przekonaniami. Nolan powiedział też, że twórcy to również fani serii gier, więc sami chcą oddać to, co w materiale źródłowym pokochały miliony osób. Pragną stworzyć opowieść złożoną z najważniejszych elementów, w najlepszej możliwej wersji.