ALARM! Wjechał zwiastun "Fallouta" od Amazona. Ależ to będzie bomba

Nie oszukujmy się. Seriale na podstawie gier wideo wypadają dużo lepiej niż ich filmowe odpowiedniki. W kinach sprawdzają się co najwyżej produkcje skierowane do młodszych widzów. Na małym ekranie to już zupełnie inna bajka. Twórcom udaje się zrekompensować widzom brak interakcji z opowieścią, chociażby, tak jak w "The Last of Us", rozwijając wątki ledwo w oryginale muśnięte. Dlatego właśnie nadchodzącemu "Falloutowi" towarzyszą spore nadzieje. Choć nie brakuje też przecież obaw.



Korzenie "Fallouta" sięgają 1997 r. Wtedy to bowiem zadebiutowała pierwsza część kultowej dzisiaj serii gier, w której skład wchodzi obecnie 10 tytułów. Gracze wprost kochają ten retrofuturystyczny, postapokaliptyczny świat. Już w przyszłym miesiącu okaże się, czy Amazon nie poległ, próbując przenieść jego specyficzny klimat na ekran. Udostępniony właśnie zwiastun napawa w tej kwestii optymizmem.



