Wiemy, kiedy pojawi się 2. sezon „The Last of Us". Jest data

Drugi sezon serialu „The Last of Us” ma zadebiutować w pierwszej połowie 2025 roku. Tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień. Byłoby to zgodne z zeszłorocznymi wypowiedziami Belli Ramsey, która to wciela się w produkcji w rolę Ellie. Niedawno też HBO podzieliło się z fanami serii „pierwszym spojrzeniem” na głównych bohaterów nadchodzącej kontynuacji. Widzowie mieli okazję zobaczyć dwa zdjęcia prosto z planu, ale niestety na tym się skończyło. Twórcy zdecydowanie nie są zbyt wylewni, jednak trzeba przyznać, że skutecznie rozbudzają apetyt. Zbliżająca się wielkimi krokami druga odsłona serialu ma prowadzić do świata przedstawionego kilka nowych, kluczowych postaci. Mowa w tym miejscu Abby (w tej roli Kaitlyn Dever), Dinie (Isabel Merced) i Jesse’im (Young Mazino). Potwierdzono również, że nadchodzący sezon nie obejmie całości historii z gry „The Last of Us Part II”.