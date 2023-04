Szukasz dobrego filmu akcji na majowy weekend? Znajdziesz go w kinie

Jak majówka, to wiadomo - grill. Niestety pogoda nie zachęca. Pozostaje więc coś obejrzeć. Na szczęście serwisy streamingowe zasypały nas gorącymi nowościami, a wśród nich nie brakuje tytułów dla miłośników dobrych naparzanek. W końcu na Amazon Prime Video zadebiutowała "Cytadela". Drugi najdroższy serial w historii akcją jest wręcz przepakowany. Grani przez Priyankę Choprę Jonas i Richarda Maddena bohaterowie mogliby w szranki stawać z Jamesem Bondem i Ethanem Huntem. To elitarni szpiedzy, którzy stracili pamięć i chociaż przez osiem lat prowadzą spokojne życie, przeszłość w końcu się o nich upomina.



No dobra, ale na razie na Amazon Prime Video dostępne są tylko dwa odcinki "Cytadeli". Co obejrzeć potem? To w końcu długi weekend. Zajrzyjcie więc na Netfliksa, bo tam wpadł "Alias" - francuski thriller akcji, w którym agent wywiadu przenika do grupy przestępczej i zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa. Oj dużo się tu dzieje, ale jeśli i po seansie tego filmu mało będzie wam adrenaliny, wybierzcie się do kina. Tam już na was bowiem czeka "Sisu".



