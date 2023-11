Szykujcie popcorn na zwiastun nowego filmu Zacka Snydera. Ależ to będzie widowisko!

"Rebel Moon" to autorska wariacja Zacka Snydera na temat "Gwiezdnych wojen". Fabularnie znajdziemy tu wiele punktów wspólnych z sagą zapoczątkowaną przez George'a Lucasa. Opowieść skupia się na tajemniczej kobiecie, która staje się największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców pewnej kolonii. Zagrażają im oczywiście potężne armie.



Netflix nie szczędził Zackowi Snyderowi grosza. Na jego nowy projekt wydał 166 mln dolarów. Budżet ten obejmuje dwa filmy, a właściwie to nawet cztery. Na długo przed premierą pierwszego z nich twórca zapowiedział, że Netflix dla obu tytułów zamówił też wersje reżyserskie, które w przeciwieństwie do oryginałów będą mogły pochwalić się kategorią wiekową R. Już samo to pokazuje, jak wielkie nadzieje serwis pokłada w nadchodzących produkcjach. Zresztą nic dziwnego.



