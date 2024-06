Nominowany do pięciu Oscarów, entuzjastycznie przyjęty przez widzów i krytyków film z Paulem Giamattim w roli głównej. To opowieść o zrzędliwym i surowym profesorze historii starożytnej w ekskluzywnej Akademii Barton (szkoła z internatem dla chłopców). Nietrudno się domyślić, że jest on najmniej lubianą osobą na całym kampusie. Pewnego dnia zostaje przydzielony do sprawowania opieki nad grupą chłopców, którzy nie mają dokąd się udać podczas przerwy świątecznej - i wcale nie jest zadowolony z tego powodu.