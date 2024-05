Ej gen Z, chcecie wiedzieć, czemu starsze pokolenie jest takie dziwne? SkyShowtime dodał filmy o nas

"Jackass Forever" akurat na SkyShowtime nie obejrzycie (film znajdziecie na Netfliksie), ale na platformę wpadło właśnie sześć innych odsłon franczyzy (w tym połówki serii głównej i połówka - nazwijmy to tak - spin-offu "Bezwstydny dziadek"). Zasady obowiązują w nich jednak te same: chłopaki (dziewczyny zresztą też) mają się wygłupiać, nie bacząc na swoje życie i zdrowie. Nie bójcie się jednak. Jak czytamy we wspomnianym ostrzeżeniu, to przecież profesjonaliści. Wiedzą, jak się krzywdzić. Dlatego, nawet jeśli na to nie wygląda i dostają mocno w same jaja, dobrze się przy tym bawią. Oni mają to potrzebne w takich sytuacjach poczucie bezpieczeństwa. Z produkcji bije tym samym jakieś ciepło, bo chociaż bohaterowie wkręcają się nawzajem w kolejne absurdalne sytuacje, wbrew pozorom dbają też o siebie.