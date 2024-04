SkyShowtime Standard z reklamami jest nowym, tańszym pakietem, kierowanym do tych widzów, którzy kręcą nosem na regularną cenę. Widzowie uzyskują w nim dostęp do pełnej biblioteki serwisu na wielu urządzeniach, ale będą co jakiś czas widzieć komunikaty reklamowe. A ile ich będzie? Wedle zapowiedzi „średnio cztery do pięciu minut reklam na godzinę”. Kosztuje on 19,99 zł za miesiąc. Jeśli zdecydujecie się zapłacić za rok z góry, to będzie kosztowało to 159,99 zł (czyli 13,34 zł/miesiąc).