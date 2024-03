Na SkyShowtime wpadł ponury thriller. Przy nim nawet Polska zimą wydaje się radosna

Niecodzienny przynajmniej pozornie - trudno to jednoznacznie stwierdzić już na tym etapie, ale istnieją pewne przesłanki, które mogą sugerować schematyczność (a zatem: przykrą przewidywalność) mimo wspomnianego nadnaturalnego komponentu. Motyw ofiar nierozwiązanych zbrodni i cieni przeszłości, które mogą pomóc w schwytaniu zabójcy, sam w sobie nie brzmi zbyt świeżo - tu zostaje podrasowany przez nadprzyrodzony twist, mam jednak przeczucie, że koniec końców, nawet mimo zawziętych prób mylenia tropów, widz może czuć się nieco oszukany, bo szybko przewidzi rozwój wydarzeń. Miejmy zatem nadzieje, że twórcy trzymają w rękawach kilka asów, które wywrócą te przypuszczenia do góry nogami.



Po pierwszych epizodach „Veronika” jawi się jako solidny, wzorowy szwedzki thriller kryminalny, który - póki co - wciąga, ciekawi i zachwyca nastrojem. Okej - „zachwyca” może nie być do końca adekwatnym słowem w kontekście tak przygnębiającego tonu i pięknej, choć naprawdę skrajnie ponurej oprawy audiowizualnej (od tych filtrów momentalnie robi mi się ciężej na sercu). Dość powiedzieć, że realizacja jest tu dopieszczona i sprawnie wprowadza w tę przytłaczającą atmosferę.



To dobry wstęp, za który należy pochwalić również Rapaport za świetną rolę osoby wątpiącej we własne zmysły, popadającą w obsesję i mierzącą się z uzależnieniem. To ostatnie sportretowane jest z należytą skrupulatnością - twórcy nie sięgają po leniwe klisze czy powtarzane w kinie i telewizji mity, pokazują za to wrażliwe podejście, uwzględniające realia poczucia winy, wstydu i nieustępliwego głodu. „Veronika” ma jeszcze sporo czasu, by odważniej wyjść poza schematy, zaskoczyć, ale przede wszystkim z uważnością rozwijać studium charakteru straumatyzowanej kobiety, która nie chce zrzucić z siebie odpowiedzialności i walczy o sprawiedliwość - na kilku frontach. Czy ta walka ostatecznie doprowadzi ją do szaleństwa? Przekonamy się w najbliższych tygodniach.



Veronika: serial znajdziecie w ofercie SkyShowtime.