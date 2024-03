SkyShowtime z nową promocją! Jeden z najlepszych serwisów streamingowych ma dla was świetną opcję

Sprawa jest prosta - dołączając teraz do SkyShowtime, możemy uiścić jedną zapłatę w wysokości 99,50 zł i mieć spokój przez pół roku. Ta kwota to równowartość 16,59 zł za miesiąc, czyli ponad 8 zł mniej, niż w przypadku bazowej kwoty (24,99 zł). Oznacza to oszczędność 33 proc. w ciągu sześciu miesięcy, czy też - jeszcze inaczej - sześć miesięcy w cenie dwóch. A przecież klasyczna miesięczna subskrypcja i tak wypada tanio na tle konkurencji.



Po upływie tych sześciu miesięcy subskrypcja automatycznie odnowi się za 24,99 zł na miesiąc, chyba że zostanie anulowana. By skorzystać z promocji, wystarczy kliknąć tutaj.